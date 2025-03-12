بالصور- اللقطات الأولى لحادث خروج قطار إسباني في طنطا عن القضبان

الغربية- مروة شاهين:

حصل موقع مصراوي على اللقطات الأولى لحادث انحراف قطار إسباني على خط "القاهرة-الإسكندرية" أثناء دخوله نطاق محافظة الغربية، اليوم الأربعاء.

وتُظهر اللقطات، العربة الأولى من القطار الإسباني وقد خرجت عن القضبان، بينما يتواجد العمال والفنيون في الموقع للتعامل مع الحادث.

وأكد مصدر مسؤول بمحطة سكة حديد طنطا لمصراوي، أن العمال تمكنوا من السيطرة على القطار قبل انحراف باقي العربات، مما حال دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح المصدر أنه تم استدعاء الفريق الفني بمحطة سكة حديد طنطا، حيث تم رفع العربة المنحرفة وإعادتها إلى المسار، فيما تجري أعمال الصيانة اللازمة للقطار والقضبان تمهيدًا لإعادة فتح حركة القطارات.

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