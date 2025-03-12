خروج عربة قطار عن القضبان في طنطا.. وتوقف حركة القطارات

الغربية- مروة شاهين:

شهد خط السكك الحديدية بمدينة طنطا، اليوم الأربعاء، خروج عربة قطار عن القضبان بخط "طنطا -الإسكندرية "، مما أدى إلى توقف حركة القطارات، دون وقوع إصابات.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ من محطة السكك الحديدية بمدينة طنطا بخروج العربة الأولى من القطار الإسباني عن القضبان قبل دخولها محطة السكك الحديدية بطنطا مما أدى إلى توقف حركة القطارات.

انتقلت قوات الأمن وأجهزة الحماية المدينة إلى محطة السكك الحديدية وتبين خروج العربة الأولى من القطار الإسباني عن مسارها وتم السيطرة على القطار دون وقوع إصابات.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.