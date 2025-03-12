انحراف وتدخل يمنع كارثة.. مصدر يكشف تفاصيل حادث قطار طنطا

الغربية- مروة شاهين:

كشف مصدر مسؤول بمحطة قطار طنطا، تفاصيل حادث خروج عربة من قطار عن القضبان أثناء دخوله نطاق المحافظة، اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن العربة الأولى من قطار إسباني على خط "القاهرة- الإسكندرية" انحرفت أثناء دخوله نطاق المحافظة، مما أدى إلى خروجها عن القضبان.

وأضاف أن العمال تمكنوا من السيطرة على القطار قبل انحراف باقي العربات، مما حال دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتابع المصدر، أنه جرى استدعاء الفريق الفني بمحطة سكة حديد طنطا، حيث تم رفع العربة المنحرفة وإعادتها إلى المسار، فيما تجري أعمال الصيانة اللازمة للقطار والقضبان تمهيدًا لإعادة فتح حركة القطارات.

كان خط السكك الحديدية بمدينة طنطا شهد خروج قطار عن القضبان بخط "القاهرة - الإسكندرية"، ما أدى إلى توقف حركة القطارات، دون وقوع إصابات.

وتلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ من محطة السكك الحديدية بمدينة طنطا بخروج العربة الأولى من القطار الإسباني عن القضبان قبل دخولها محطة السكك الحديدية بطنطا مما أدى إلى توقف حركة القطارات.

انتقلت قوات الأمن وأجهزة الحماية المدينة إلى محطة السكك الحديدية وتبين خروج العربة الأولى من القطار الإسباني عن مسارها وتم السيطرة على القطار دون وقوع إصابات .

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

خروج عربة قطار عن القضبان في طنطا.. وتوقف حركة القطارات