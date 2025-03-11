محافظ سوهاج يبحث التوسع في إنشاء مصانع الأعلاف غير التقليدية (صور)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

بحث اللواء د. عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال اجتماع مع الجهات المختصة، التوسع في إنشاء مصانع الأعلاف غير التقليدية، مع دراسة تكرار تجربة المصنع المقام بمدينة المنشاة بدعم من الاتحاد الأوروبي وإشراف وزارة الزراعة، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل تكاليف الإنتاج الحيواني، وتوفير فرص عمل جديدة.

شارك في الاجتماع الدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور جمال سلومة، مستشار الثروة الحيوانية، والدكتور أحمد عبد اللطيف، الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية، والمهندس أحمد خلف، مدير إدارة الإنتاج الحيواني، والمهندس عماد علي، مدير عام الشؤون الزراعية.

ووجّه المحافظ مسئولي مديرية الزراعة بالتوسع في الزراعات التعاقدية للمحاصيل المستخدمة في صناعة الأعلاف، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي لتشجيع المزارعين على استخدام الأعلاف التكاملية لتنمية الثروة الحيوانية. كما شدد على أهمية رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع هدرجة الزيوت والأعلاف بمنطقة أولاد عزاز، لضمان توفير كميات أكبر بأسعار مناسبة.

وأشار "سراج" إلى ضرورة تشجيع الجمعيات الأهلية والمستثمرين على إنتاج الأعلاف غير التقليدية عبر إعادة تدوير المخلفات الزراعية، لافتًا إلى أن المحافظة ستبدأ تنفيذ مشروع إرشادي لإنتاج الأعلاف بكل وحدة محلية، بدايةً من مركز طهطا تحت إشراف مديرية الزراعة.

ووجّه المحافظ بعقد اجتماع دوري كل 15 يومًا لمتابعة تنفيذ المشروع واستعراض النتائج لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، في إطار رؤية المحافظة لتعزيز الإنتاج الحيواني وتقليل الفجوة الغذائية ودعم التنمية المستدامة.