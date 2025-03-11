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بسبب قيراط أرض.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة مسلحة بقنا

03:12 م الثلاثاء 11 مارس 2025

مشاجرة _ صورة ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 4 أشخاص بطلق ناري وعصا، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالعصا الشوم وأسلحة نارية بسبب قيراط أرض، في قرية عباسة، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين ويوجد إصابات من الطرفين، في قرية عباسة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة 4 أشخاص أحدهم بطلق ناري والآخرين إثر التعدي عليهم بالعصا والشوم من عائلتين إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب قيراط أرض في قرية عباسة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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