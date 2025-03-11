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من المحظورات.. ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج- صور

02:52 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج (2)
  • عرض 12 صورة
    ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج (1)
  • عرض 12 صورة
    ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج (4)
  • عرض 12 صورة
    ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج (3)
  • عرض 12 صورة
    ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج (6)
  • عرض 12 صورة
    ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج (5)
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    ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج (9)
  • عرض 12 صورة
    ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج (10)
  • عرض 12 صورة
    ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج (8)
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    ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج (11)
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    ضبط 5 أطنان بوظة قبل طرحها في الأسواق بسوهاج (7)
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج 5 أطنان من البوظة داخل أحد أماكن تصنيع وتجهيز المشروب، بقرية أولاد حمزة بناحية المنشأة جنوبي المحافظة.

وأوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن مشروب البوظة يعتبر من المحظورات التي يمنع عرضها وبيعها طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 707 لسنة 1968.

وأشار "دويدار" إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لافتًا إلى استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لضمان وصول غذاء صحي وآمن لجميع المواطنين بمحافظة سوهاج.

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بوظة عمرو دويدار وزارة الصحة مشروب البوظة
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