تغيب قبل الفطار.. العثور على جثة طالب في بئر بالأقصر



الأقصر - محمد محروس:

عثر أهالي قرية القباحي الغربي بمدينة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على جثة شاب داخل بئر مياه زراعي، بعد تغييبه قبل الإفطار.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات المديرية، يفيد بورود بلاغا إلى قسم شرطة الأقصر، بالعثور على جثة شاب يدعى "محمود أحمد عطا"، 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري.

على الفور، انتقل ضباط مباحث بندر الأقصر إلى موقع الحادث، إذ تم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى الكرنك الدولي، لحين انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت المعلومات الأولية، أن الطالب معروف بحسن السير والسلوك، ولا توجد خلافات بينه وبين جيرانه أو أقاربه، كما كان يؤم المصلين في صلاة التراويح خلال شهر رمضان بمسجد القرية.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.