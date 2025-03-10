مبادرة "إعلام الخير" لدعم الأرامل والأيتام في الوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أطلقت أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن، اليوم، مبادرة "إعلام الخير"، التي تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية للأرامل والأيتام في محافظة الوادي الجديد، تعزيزًا للجهود المجتمعية التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء تنفيذ المبادرة تحت رعاية الدكتورة هبة جلال، أمينة الإعلام بحزب مستقبل وطن، وبإشراف الإعلامي أحمد الشاعر، الأمين المساعد لأمانة الإعلام بالحزب، وبمتابعة المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد، ما يعكس اهتمام الحزب العميق بجميع فئات المجتمع.

شهدت المبادرة تعاونًا فاعلًا بين قيادات الحزب، حيث جرى تنفيذها من خلال الإعلامي محمد بدر الدين مرزوق، أمين إعلام الحزب بالوادي الجديد، وبدعم وتنسيق مع مصطفى طنطاوي، أمين صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة فوسفات مصر، في نموذج رائد للتعاون بين الحزب والجهات المجتمعية.

كما تم التنسيق مع الدكتورة أسماء حجازي، أمينة العمل الأهلي بالحزب، إلى جانب مساهمة فعالة من باسم أحمد مرسي وطارق عادل سرور، أميني إعلام مساعدين بالحزب بالمحافظة، الذين كان لهم دور بارز في نجاح الفعالية من خلال التنظيم والتنسيق.

وأعرب مصطفى طنطاوي عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن التواصل مع الفئات الأولى بالرعاية خلال الشهر الكريم يعكس حرص الجمعية والعاملين بشركة فوسفات مصر على التواجد الميداني الفعال وتلمس احتياجات المواطنين. وأكد أن هذه المبادرات تعزز التكافل الاجتماعي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى الدولة المصرية إلى ترسيخها.

شملت المبادرة توزيع مواد تموينية وسلع غذائية، بالإضافة إلى التمور والحلويات، على 250 أسرة وطفل يتيم، في إطار الحرص على إدخال البهجة إلى قلوبهم خلال الشهر الفضيل. وأقيمت الفعالية بقاعة المؤتمرات في مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، بحضور منصور محمد رجب، مدير عام الاتحاد التعاوني بالوادي الجديد.

وفي سياق متصل، أكد الإعلامي محمد بدر الدين أن المبادرة تتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس، مشيرًا إلى أن العديد من السيدات الأرامل يواجهن تحديات كبيرة في تربية أطفالهن، ما دفع الحزب إلى تقديم هذا الدعم لتعزيز صمودهن وتمكينهن من مواجهة أعباء الحياة.

من جانبها، شددت الدكتورة أسماء حجازي على اهتمام الحزب بدعم المرأة المصرية، خاصة الأرامل اللاتي يتحملن مسؤولية أسرهن بمفردهن، مؤكدة أن هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية الحزب لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وفي ختام الفعالية، أكد المحاسب جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن مبادرة "إعلام الخير" تعكس الدور المجتمعي الذي يضطلع به الحزب، والذي يتجاوز الجوانب السياسية والتشريعية إلى المساهمة الفاعلة في تحسين حياة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن العمل السياسي الحقيقي هو الذي يلامس حياة المواطنين ويسهم في حل مشكلاتهم.

وتظل مبادرة "إعلام الخير" شاهدًا على التزام حزب مستقبل وطن بدوره الوطني في خدمة المواطن المصري، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر، من خلال تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها البلاد في ظل القيادة السياسية الحكيمة.