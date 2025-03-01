إعلان

أب وطفله بين ضحايا الثأر.. القصة الكاملة لمجزرة قبل الإفطار بالفيوم

10:16 م السبت 01 مارس 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم - حسين فتحى:

في مشهد دموي هز أرجاء قرية الحجر بمحافظة الفيوم، تحولت مائدة إفطار أول أيام رمضان إلى مسرح لجريمة بشعة، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم أب وطفله، في نزاع مسلح بين عائلتين.
لم يراعِ الجناة حرمة الشهر الكريم ولا صلة الرحم، وأشعلوا فتيل الثأر قبل لحظات من انطلاق مدفع الإفطار، ليحولوا فرحة رمضان إلى مأتم.
تفاصيل الجريمة المروعة بدأت بخلافات قديمة بين عائلتي "الغرابيل" و"الصلعة" في نجع الموالك التابع لمركز إطسا.
تعود جذور النزاع إلى مشاجرة وقعت في رمضان الماضي، حيث أطلق شاب من عائلة "الصلعة" النار على أفراد من عائلة "الغرابيل" بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، وتم الصلح بين العائلتين بشرط مغادرة الشاب للنجع، وهو ما حدث بالفعل.
لكن نار الثأر ظلت مشتعلة، فقبل لحظات من إفطار أول أيام رمضان، عاد الشاب إلى قريته لتناول الإفطار مع أسرته، مما أثار غضب عائلة "الغرابيل" الذين اعتبروا ذلك خرقًا لاتفاق الصلح.
حاول أفراد العائلة اقتحام منزل الشاب، لكنه ووالده بادروهم بإطلاق النار من سطح المنزل، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم.
لم يمر وقت طويل حتى اشتعلت نيران الثأر، حيث سارع أفراد عائلة "الغرابيل" بإحضار أسلحة نارية، وهاجموا منزل عم الشاب، وأردوه قتيلاً مع طفله على مائدة الإفطار، بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين.
انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، بينما انتشرت فرق الأمن للفصل بين العائلتين المتنازعتين.
وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة المأساوية، التي أثارت صدمة وغضب الأهالي في القرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خصومة ثأرية مشاجرة مسلحة مشاجرة عائلتين أمن الفيوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان