أب وطفله بين ضحايا الثأر.. القصة الكاملة لمجزرة قبل الإفطار بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:



في مشهد دموي هز أرجاء قرية الحجر بمحافظة الفيوم، تحولت مائدة إفطار أول أيام رمضان إلى مسرح لجريمة بشعة، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم أب وطفله، في نزاع مسلح بين عائلتين.

لم يراعِ الجناة حرمة الشهر الكريم ولا صلة الرحم، وأشعلوا فتيل الثأر قبل لحظات من انطلاق مدفع الإفطار، ليحولوا فرحة رمضان إلى مأتم.

تفاصيل الجريمة المروعة بدأت بخلافات قديمة بين عائلتي "الغرابيل" و"الصلعة" في نجع الموالك التابع لمركز إطسا.

تعود جذور النزاع إلى مشاجرة وقعت في رمضان الماضي، حيث أطلق شاب من عائلة "الصلعة" النار على أفراد من عائلة "الغرابيل" بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، وتم الصلح بين العائلتين بشرط مغادرة الشاب للنجع، وهو ما حدث بالفعل.

لكن نار الثأر ظلت مشتعلة، فقبل لحظات من إفطار أول أيام رمضان، عاد الشاب إلى قريته لتناول الإفطار مع أسرته، مما أثار غضب عائلة "الغرابيل" الذين اعتبروا ذلك خرقًا لاتفاق الصلح.

حاول أفراد العائلة اقتحام منزل الشاب، لكنه ووالده بادروهم بإطلاق النار من سطح المنزل، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم.

لم يمر وقت طويل حتى اشتعلت نيران الثأر، حيث سارع أفراد عائلة "الغرابيل" بإحضار أسلحة نارية، وهاجموا منزل عم الشاب، وأردوه قتيلاً مع طفله على مائدة الإفطار، بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، بينما انتشرت فرق الأمن للفصل بين العائلتين المتنازعتين.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة المأساوية، التي أثارت صدمة وغضب الأهالي في القرية.