بالصور- إعدام 514 كيلو أغذية منتهية الصلاحية وغلق 3 منشآت بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء اليوم السبت، حملة موسعة على المنشآت الغذائية والسياحية بمدينة شرم الشيخ، ضمن خطة المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم، الخاصة بتكثيف الحملات الصحية لضمان تقديم غذاء صحي آمن لكافة المقيمين بالمحافظة والقادمين إليها.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة قامت بالمرور على 36 منشأة، بواقع 25 منشأة غذائية و 11 فندق سياحي، لمتابعة الأغذية التي تقدم للسائحين، والتأكد من صلاحيتها، وجرى ضبط وإعدام 514 كيلو أغذية و2337 لتر مشروبات منتهية الصلاحية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى خلال الحملة تحرير 69 محضرًا متنوعًا، بواقع 30 محضر عدم نظافة، و 37 محضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، ومحضرين ضبط 999 عبوة تزن 91 كيلو جرام من الأغذية، و 2172 لتر ومشروبات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

وتابع : كما قامت اللجنة بإعدام 423 كيلو أغذية و 165 لتر مشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالح استخدامها، إضافة إلى التوصية بغلق ثلاث منشآت مختلفة، وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية بهم.

وأكد على استمرار حملات المرور خلال شهر رمضان بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.