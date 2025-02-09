إعدام ومؤبد.. تأييد الأحكام على 6 مدانين بقتل محام في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ، حضوريًا و بإجماع آراء أعضائها بتأييد عقوبة عامل مدان بقتل محامي يقيم بمركز بيلا ضمن 6 متهمين في الواقعة باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش" بالإعدام شنقًا عما أسند إليه.

كما قضت المحكمة بتأييد معاقبة باقي المتهمين سباك، يقيم بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وعامل عشريني، يقيم بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا بالسجن المؤبد، وببراءة فلاح ستيني والد المتهم الأول، وتأييد براءة فلاح في منتصف العقد الثالث من العمر، ومعاقية عامل يقيم بمحافظة بورسعيد بالحبس لمدة عام، فيما شمل قرار المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد أحمد خليفة، وبحضور معتز السعدني، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 3019 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 1313 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق أحالت كل من المتهمين "محمد.خ.ع.ع.ع"، 26 عامًا، عامل ويقيم بقرية الربعمائة التابعة لمركز بيلا، و"رضا.ا.ا.ع.ي"، 30 عامًا، سباك ويقيم بقرية الحفير التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، و"عنتر.ع.ع.ع.ب"، 18 عامًا، عامل، ويقيم بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا.

وإحالة المدعو "محمد.ا.ع.م.ع"، 34 عامًا، عامل ويقيم بقريه بحر البقر ري 2 سرحان محافظة بورسعيد، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم لأنهم في يوم 15 مارس 2024 بدائرة مركز شرطة بيلا محافظة كفر الشيخ المتهمين الأول والثاني والثالث قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه محمود محمد احمد علي إسماعيل، محام.

وجاء ذلك على إثر خلافات بينهم، وبيتوا النية، وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه، ولبثوا في عزمهم بروية، وفكر هادئ متأن، ووضعوا مخططًا للإقدام على ما استقروا عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقية خرطوش"، وبناء على ما أبلغهم به المتهم الرابع توجهوا إلى حيث أيقنوا مرور المجني عليه المحامي بالطريق العام.

وبوصوله ذلك المكان استوقفه المتهمين، واشهر المتهم الأول السلاح الناري، وعاجل المجني عليه بأن وجه السلاح الناري نحو رقبته مطلقًا منه عيارًا ناريًا استقر بعنقه محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره والحيلولة دون إسعافه قاصدين إزهاق روحه.

كما وجه لهم حيازتهم واحرازهم بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخنًا "بندقية خرطوش"، وحازوا وأحرزوا أربعة طلقات خرطوش تستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها او احرازها.

أما المتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الوقائع بأن أحاط المتهم الأول علما بخط سير المجني عليه تمهيدًا لارتكاب جريمته موضوع الاتهام الأول فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

والمتهمين الخامس والسادس اخفا كلاهما المتهمين الأول والثاني والثالث المتهمين بارتكاب الجنايات موضوع الاتهامات الأولى والثانية والثالثة وساعدوهم على الفرار من وجه القضاء بأن اصطحبوهم، وقاموا بإيوائهم في مزرعة مملوكة للمتهم السادس بمدينة بعيدة عن مكان ارتكابهم الوقائع الجنائية المذكورة وهي مدينة بورسعيد قاصدين تمكينهم من الفرار من وجه القضاء.

يذكر أن محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، قضت مسبقًا بتاريخ 26 سبتمبر 2024 حضوريًا بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة العامل المدان بقتل محامي بيلا بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهامات في تلك الواقعة.

كما قضت المحكمة في نفس الجلسة بمعاقبة باقي المتهمين سباك، يقيم بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وعامل عشريني، يقيم بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا بالسجن المؤبد، ومعاقبة فلاح ستيني والد المتهم الأول، وعامل يقيم بمحافظة بورسعيد بالحبس لمدة عامين، وبراءة فلاح في منتصف العقد الثالث من العمر، فيما شمل قرار المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.