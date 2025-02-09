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محافظ المنيا يعلن توصيل المياه لـ 25 أسرة في حي جنوب سمالوط

12:19 م الأحد 09 فبراير 2025
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    محافظ المنيا يعلن توصيل المياه لـ 25 أسرة في حي جنوب سمالوط (2)
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    محافظ المنيا يعلن توصيل المياه لـ 25 أسرة في حي جنوب سمالوط (4)
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    محافظ المنيا يعلن توصيل المياه لـ 25 أسرة في حي جنوب سمالوط (5)
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    محافظ المنيا يعلن توصيل المياه لـ 25 أسرة في حي جنوب سمالوط (3)
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المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، عن توصيل خط مياه شرب رئيسي بشارع قناوي بحي جنوب مدينة سمالوط، ليستفيد منه 25 أسرة كانت تعاني من نقص المياه، وذلك في استجابة فورية لمطلب الأهالي الذي تم رصده على الصفحة الرسمية للمحافظة.

ووجه المحافظ بإشراك المجتمع المدني في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول المياه للأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف معاناتهم.

وأكد كدواني أن المحافظة مستمرة في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق المحرومة، من خلال خطط تنموية متكاملة بالتعاون مع شركاء التنمية.

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