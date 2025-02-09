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اللعبة الأخيرة.. مصرع طفل وإصابة شقيقيه في انهيار جدار بسوهاج

10:40 ص الأحد 09 فبراير 2025

انهيار حائط - ارشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه وأصيب شقيقيه بكسور وجروح متفرقة بالجسد، عقب انهيار حائط عليهما أثناء اللهو، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانهيار جدار حوش ووجود متوفي ومصابين دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين انهيار جدار حوش مشيد بالطوب الأحمر والطين غير مسقوف ملك "عنتر. ف" 35 عامًا عامل، ما نتج عنه "أدهم. م" 7 أعوام تلميذ، وإصابة شقيقاه "أحمد" 4 أعوام، "فوزي" 3 أعوام بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد؛ وذلك أثناء لهوهم بجوار جدار الحوش، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصرع طفل انهيار جدار محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج صبري عزب
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