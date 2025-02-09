أول أيام الفصل الدراسي الثاني.. انتظام الدراسة في كافة مدارس بورسعيد- صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انطلق الترم الثاني من العام الدراسي في مدارس محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، في المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وشارك طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، ومحمود الفولي، مدير المراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم، طلاب مدرسة القناة الإعدادية للبنين الطابور الصباحي في أول ايام الفصل الدراسي الثاني.

وأشاد محمود الفولى بكثافة حضور الطلاب للمدرسة التي تضم 37 فصلًا دراسيًا بإجمالي 1810 طالب، وانتظام كامل هيئة التدريس أثناء الطابور الصباحي، مستمعا إلى فقرات الإذاعة، كما شاهد من العروض الاستعراضية في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة.

وأثنى مدير المراكز الاستكشافية على انضباط الطابور ومراسم أداء تحية العلم وانصراف الطلاب المنظم بعد انتهاء الطابور، مؤكدا أن تعليم بورسعيد متميز دائما، ومتمنيا للجميع فصلا دراسيا موفقا.