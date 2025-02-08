محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم الحسينى الأغاخان بالمطار -صور

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بمطار أسوان الدولى الأمير رحيم أغاخان وأسرته، تمهيدا لإجراء مراسم الجنازة الرسمية للأمير الراحل كريم الحسينى الأغاخان الرابع ، والإمام الـ 49 للطائفة الإسماعيلية، والذى توفى مساء الثلاثاء بمدينة لشبونة البرتغالية.

ورافق محافظ أسوان فى الإستقبال نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء طيار أحمد الباز مدير المطار، والدكتورة حنان الجندى المدير التنفيذى لمؤسسة أم حبيبة.

والجدير بالذكر أن محافظة أسوان قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للإعداد والتجهيز الجيد لمراسم جنازة الأمير الراحل كريم أغاخان، حيث ستشهد زهرة الجنوب الجنازة الرسمية صباح الأحد، والتى ستبدأ من أمام مقبرة عملاق الأدب الراحل عباس العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب، ثم تتحرك الجنازة فى عدد من المراكب النيلية إلى البر الغربى لنهر النيل متوجهة إلى مقبرة الأغاخان الثالث ليوارى مثواه الأخير.