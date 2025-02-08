فريق طبي بمستشفى القصاصين يُجري جراحة معقدة لإنقاذ شاب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى القصاصين التخصصي في إجراء جراحة معقدة لعلاج كسر مفتت في مفصل عظم الفخذ لمريض شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، وذلك بعد تعرضه لحادث أليم أدى إلى فقدان جزء من العظام.

بدأت رحلة العلاج فور وصول المريض إلى المستشفى، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة التي كشفت عن مدى تعقيد الإصابة.

وبناءً على ذلك، وضع الفريق الطبي خطة علاجية دقيقة تضمنت تثبيت الكسر باستخدام مسامير ضغط لتوصيل اللقمتين المفصليتين، مما ساهم في تحقيق التثبيت الأولي للعظام. كما تم إجراء محاذاة دقيقة للدوران والانثناء والبسط بين اللقمتين وجذع عظم الفخذ، مع استخدام أسلاك كيرشنر لتثبيت الوضع مؤقتًا، لضمان استقرار العظام قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من العلاج.

ولتعزيز ثبات المفصل وتحقيق نتائج علاجية أفضل، قام الأطباء بتطبيق جهاز إليزاروف المفصلي، مع إبقاء مفصل الركبة مغلقًا خلال الأسابيع الأولى لضمان استقرار الإطار العظمي.

وبعد فترة التعافي الأولية، سيتم فتح المفصل تدريجيًا للسماح بالحركة المبكرة، بما يسهم في استعادة المريض لوظائفه الحركية بشكل طبيعي.

يخضع المريض حاليًا لمتابعة طبية مكثفة داخل المستشفى، حيث يتم تنفيذ برنامج تأهيلي شامل تحت إشراف فريق طبي متخصص، لضمان سرعة التعافي وتحقيق أقصى استفادة من التدخل الجراحي.

وأشاد الفريق الطبي بتحسن حالة المريض واستجابته الإيجابية للعلاج، مما يعزز من فرص تعافيه الكامل خلال الفترة المقبلة.

شارك في إجراء الجراحة كل من الدكتور محمد أحمد صالح، أخصائي جراحة العظام، والدكتور محمد زكريا راشد، طبيب مقيم جراحة العظام، والدكتور أحمد صابر التابعي، أخصائي جراحة العظام، والدكتور أحمد فوزي شعيب، طبيب مقيم جراحة العظام، إلى جانب فريق التخدير بقيادة الدكتور هيثم الباسل والدكتور أحمد شبراوي.

كما ساهم فريق التمريض، المكون من الممرضات ياسمين عبد الحكيم محمد، نجلاء محمد، وسارة علي أحمد، في توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمريض خلال مراحل العلاج المختلفة.

وجرت العملية تحت إشراف الدكتور أحمد علي، المدير الطبي للمستشفى، والدكتور محمد حامد، مدير مستشفى القصاصين التخصصي، حيث أكدوا أن هذا النجاح يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه المستشفى في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة، خاصة في مجال جراحات العظام المعقدة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الخدمات الطبية المتخصصة وتقديم رعاية صحية عالية الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى في مختلف المحافظات.



