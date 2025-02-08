عرض أفلام مسابقة “النجوم الجديدة” في مهرجان الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت قاعة قصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم السبت، عرض أفلام مسابقة “النجوم الجديدة” ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال.

وجاءت العروض لتعكس تجارب سينمائية جديدة وجريئة لمخرجين صاعدين، وسط حضور جماهيري لافت ومناقشات نقدية ثرية بين صناع الأفلام والجمهور.

ضمت المسابقة قائمة من الأفلام المتميزة، شملت: “أنا الشمس”، “غنوة”، “البر التاني”، “باسم الابن”، “رحيل”، “40”، “القطار 118”، و”4 أيام”.

وتنوعت الموضوعات المطروحة، حيث “أنا الشمس” تناول رحلة البحث عن الهوية، “غنوة” استعرض تأثير الموسيقى في تشكيل الوجدان،“البر التاني” سلط الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين،“باسم الابن” ركّز على العلاقات العائلية وصراعات الأجيال، “رحيل” جسّد مشاعر الفقد والحنين للوطن، “40” تناول تجربة شخصية مليئة بالتحديات،“القطار 118” عكس لحظات اللقاء والفراق في المواصلات العامة،“4 أيام” قدم صراعًا داخليًا في إطار درامي مشوق.

عقب العروض، أدار النقاد جلسة نقاشية تفاعلية، تناولت الأساليب الإخراجية، جماليات السرد السينمائي، ومدى تأثير السينما المستقلة في تناول القضايا المجتمعية.

وشهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي عبّر عن إعجابه بالأعمال المشاركة، كما قدم النقاد ملاحظات نقدية بنّاءة، أكدت على نضج الرؤى السينمائية للمخرجين الشباب.

إشادة واسعة حظيت بها الأفلام، حيث أكد النقاد أن مسابقة “النجوم الجديدة” تمثل فرصة ذهبية للمواهب الصاعدة للتعبير عن رؤاهم الفنية والتفاعل مع الجمهور وصناع السينما المحترفين.

من جانبها، أكدت المخرجة هالة جلال، رئيسة المهرجان، أن المهرجان يهدف إلى احتضان المواهب الجديدة وتوفير منصة لعرض إبداعاتهم، مشيرة إلى أن الأفلام المشاركة هذا العام تميزت بالنضج الفني والقدرة على طرح قضايا اجتماعية بطرق مبتكرة.

اختتمت العروض وسط أجواء احتفالية وحماسية، مع تأكيد الحضور على أهمية استمرار مثل هذه المسابقات التي تسهم في تطور السينما المستقلة، وتفتح المجال أمام جيل جديد من المبدعين لاستكشاف قدراتهم السينمائية وتقديم أصواتهم بجرأة وتميز.