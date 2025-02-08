بمشاركة مئات الشباب.. انطلاق أكبر ماراثون للدراجات بجنوب سيناء

جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلق أكبر ماراثون للدراجات بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، التي نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، بمشاركة مئات الشباب، وسط أجواء مليئة بالحماس والإصرار والتحدي الرياضي، وذلك في إطار الاهتمام بالشباب، ودعمه على المستوى التعليمي والثقافي والرياضي.

وقال المهندس محمد حماد، أمين تنظيم الحزب، إنه جرى تنظيم الماراثون لتنمية روح النشاط لدى شباب المدينة، وجعل الرياضة أسلوب حياة لديهم، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نيرة محمد عرفة، مسئول لجنة الشباب، تحت إشراف الشيخ عليان عيد، أمين الحزب بمدينة رأس سدر.

وأوضح أمين التنظيم في تصريح اليوم، أن الماراثون انطلق من مدخل المدينة حتى الكورنيش وشارع 306، مؤكدًا أنه جرى تنظيم معرض للمشغولات والمنتجات اليدوية على هامش الماراثون، لإبراز قيمة التراث المصري والإبداع الحرفي، بمشاركة لفيف من القيادات و أهالي المدينة، و أعضاء و كوادر الحزب.

وجرى توزيع جوائز نقدية وعينية على الفائزين في ختام الماراثون، بحضور محمد زكي، نائب رئيس مدينة رأس سدر، وإسماعيل أحمد، رئيس القطاع بالمدينة، وعددًا من الشخصيات العامة.







