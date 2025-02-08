جامعة أسيوط تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

أسيوط ـ محمود عجمي:

تابع الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، استعدادات الجامعة لبدء العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، وفقًا للخطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا وتنتهي في 29 مايو 2025، على أن تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025، حسب طبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

واطمأن رئيس جامعة أسيوط، على انتهاء الكليات من كافة الاستعدادات والتجهيزات بالقاعات والمعامل، وإعلان الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات، والانتهاء من توزيع المحاضرات.

كما وجه إدارات الكليات بالانتهاء من أعمال رصد ومراجعة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وإعلانها في أقرب وقت ممكن.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد بداية قوية لأنشطة وفعاليات طلابية متعددة ومميزة، تسهم في تنمية الوعي لدى الطلاب وتطوير قدراتهم وخبراتهم.

وأشار إلى أن الجامعة ستشهد يوم الإثنين المقبل، 10 فبراير، انطلاق أعمال ملتقى قادة اتحادات الجمهورية الجديدة مصر 2030، الذي ينظمه اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر وإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

كما ستستضيف الجامعة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، في ندوة بعنوان "العلم وأثره في بناء الوعي" ضمن فعاليات الملتقى.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة انتهت من أعمال الصيانة للمدن الجامعية وتجهيزها لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، كما تم إتمام التجهيزات اللازمة للمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، ومراجعة الكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.