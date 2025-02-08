حادث دائري المنيا.. التحفظ على سائقي سيارتين لإجراء تحاليل المخدرات

المنيا-جمال محمد:

تحفظت الأجهزة الأمنية بالمنيا على 2 من السائقين ممن كانوا يقودون السيارات التي شهدت حادث التصادم بالطريق الدائري بمركز سمالوط، وأسفر عن مصرع 9 أشخاص جميعهم عمال.

وقررت الأجهزة الأمنية التحفظ على سائق سيارة نقل تريلا وأخرى ربع نقل، وإجراء تحاليل مخدرات لهم، لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه .

وكان شهد الطريق الدائري بمركز سمالوط حادث تصادم بين 3 سيارات صباح اليوم، تحمل أرقام (8245 ن ب ر) نقل، (3179 ن ف و) ربع نقل، (7568 ن س) ربع نقل، مما أسفر عن وقوع ضحايا.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية وتبين 9 عمال وهم: محمد نجاح ناجح، 31 عاما، شعبان رمضان محمد، 46 عاما، محمد رمضان محمد، 43 سنة، عبدالله ضاحي محمد، 32 سنة، علي رجب علي، 32 عاما، محمد حمدي عبدالغني، (يقيمون قرية طوة) و3 آخرين مجهولي الاسم والعنوان جار التعرف عليهم.

وتم نقل 6 متوفين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، و3 آخرين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

كما كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، مؤكدًا على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على اتخاذ التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.

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