جثث منثورة وسيارات محطمة.. توجيه عاجل من محافظ المنيا بعد مصرع 9 في حادث سمالوط- صور

المنيا-جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، بالتوجه إلى مركز سمالوط، اليوم السبت، فور تلقي مركز السيطرة بالمحافظة بلاغًا عن حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وسيارتين ربع نقل على الطريق الدائري بمركز سمالوط، مما أسفر عن وفاة 9 أشخاص.

رافق نائب المحافظ، اللواء أشرف عبد المالك حكمدار، مديرية أمن المنيا، وإدارة المرور والحماية المدنية، وعويس غرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، وتم نقل 6 جثامين إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، و3 جثامين أخرى إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.

وجه محافظ المنيا بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، مؤكدًا على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على اتخاذ التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.

وفي السياق، أوضح المحافظ أنه أصدر منذ أكثر من ثلاثة أشهر قراراً بفتح باب تراخيص سيارات الميكروباص على مستوى كافة المراكز لاستبدال سيارات ربع النقل (البيك أب) في نقل الركاب، نظرًا لعدم توفر وسائل الأمان الكافية حيث ان هذه المركبات مخصصة لنقل البضائع والحيوانات فقط، واستخدامها في نقل الأشخاص يُعد مخالفة للقوانين المرورية ويعرض حياة الركاب للخطر.

تأتي هذه التحذيرات في ظل تكرار حوادث انقلاب سيارات ربع النقل المستخدمة في نقل الركاب، والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات، وتناشد المحافظة المواطنين بالالتزام بالقوانين المرورية واستخدام وسائل النقل المخصصة والآمنة حفاظًا على سلامتهم.

وكان شهد الطريق الدائري بمركز سمالوط حادث تصادم 3 سيارات صباح اليوم ، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص ، غالبيتهم عمال يومية.

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