بالصور.. مصرع 9 في تصادم مروع بين 3 سيارات على الطريق الدائري بالمنيا

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المنيا- جمال محمد:

لقي 9 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم السبت، إثر تصادم 3 سيارات بينهم تريلا نقل، بالطريق الدائري بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 9 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفيات سمالوط النموذجي،و جراحات اليوم الواحد.

وكشفت التحريات الاولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.