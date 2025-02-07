الأسقف سقطت.. تفاصيل انهيار عقار مكون من 4 طوابق فى الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار مكون من أربعة طوابق في شارع المينا الشرقي بحي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع الميناء الشرقي نطاق حي وسط، انتقل على إثره مسئولو الحي وضباط الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انهيار الأسقف الداخلية بالعقار من الطابق الثالث وحتى الأول من دون وقوع إصابات؛ فيما جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حرصا على سلامة المارة.

تحرر عن ذلك محضرا بالواقعة؛ فيما جرى العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي وسط وفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.