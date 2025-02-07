محافظ أسوان يتفقد مشروعات الرصف بنجع المحطة ومنشية الخزان -صور

حريق يلتهم عقارًا سكنيًا في الوادي الجديد

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أعمال الرصف الجارية بالأسفلت بمناطق نجع المحطة ومنشية الخزان بطريق السادات بطول 3 كم، وأيضاً تركيب بلاطات انترلوك بطول 3 كم، وذلك ضمن مشروعات الخطة العامة للرصف بأطوال 35 كم ، وبتكلفة إجمالية 122 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ تجاوزت الـ 70 %.

وأشار محافظة أسوان، إلى الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الرصف سواء المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو داخل قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وأوضح أنه بالتوازى يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات المدرجة ضمن خطة العام المالى الحالى 2024/2025 بمختلف قطاعات العمل العام حتى يجني المواطن الأسوانى ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التى تشهدها مختلف المحافظات في الجمهورية الجديدة.

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين، وتوجيه المسئولين لوضع الحلول الفورية لها وذلك من أهالى نجع المحطة ومنشية الخزان، والذين قدموا شكرهم لمحافظ أسوان لتنفيذ أعمال الرصف والانترلوك، وهو ما لم يحدث منذ سنوات طويلة.