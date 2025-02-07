اعتداء وحشي في الإسماعيلية.. جزار يضرب مسنة بـ'كارع' ويصيبها بـ 15 غرزة- صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية القبض على جزار، بعد اعتدائه على سيدة مسنة تدعى "أم محمد سعد"، تعمل في محل مصمت بالقنطرة غرب، بسبب خلاف مالي بينهما، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة في الرأس والعين.

وكان اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتعرض السيدة للاعتداء في السوق أمام المارة، دون أن يتدخل أحد خوفًا من عائلة الجزار.

وكشفت التحقيقات أن السيدة كانت تعمل بالأجرة في محل الجزار لتنظيف الكوارع، وعندما رفضت استلام عمل جدید قبل سداد مستحقاتها المالية، قام الجاني بإبلاغ شقيقه، ثم عاد إليها مستقلا دراجته النارية، واعتدى عليها بالضرب مستخدمًا "كارع"، ما أدى إلى إصابتها بجرح غائر في الرأس تطلب 15 غرزة، بالإضافة إلى تورم وزرقة في العين.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1128 جنح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني.