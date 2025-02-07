أبوها فسخ خطوبتها.. فتاة الفيوم أنهت حياتها بحبة قاتلة

الفيوم - حسين فتحى:

أنهت فتاة عشرينية حياتها بتناول حبة مكافحة سوس القمح، داخل منزلها بإحدى قرى مركز الفيوم، وذلك بعد تعرضها لأزمة نفسية عقب فسخ خطوبتها.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم بوفاة "ن.ث.ا"، 22 عامًا، حاصلة على مؤهل متوسط.

وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة كانت مخطوبة منذ عام، إلا أن خلافات نشبت بين والدها وخطيبها أدت إلى فسخ الخطوبة وكانت ترغب في تسوية الخلافات وإتمام زواجها، لكن إصرار والدها على إنهاء الخطوبة أصابها بحالة نفسية سيئة دفعتها إلى الانتحار.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.



وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.