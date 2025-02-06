مقتل سائق وابن شقيقه على يد أبناء خالهم في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

توفي سائق وابن شقيقه متأثرين بإصابتهما إثر إطلاق نار عليهما من قبل أبناء خالهما، داخل قسم الاستقبال بمستشفى إطسا المركزي.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، يفيد بمقتل كل من أشرف ع. ر (50 عامًا)، سائق، وابن شقيقه أيمن ن. ع (22 عامًا)، عامل، من عزبة قلمشاه التابعة لمركز إطسا.

وأوضحت تحريات المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث إطسا، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، واللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، أن خلافًا قد نشب بين المجني عليهما وأبناء خالهما بسبب نزاع على ميراث والدة المجني عليهما، حيث رفض المتهمون الاعتراف بحقوقهم في الميراث رغم وفاة جدهم منذ أكثر من 25 عامًا.

وأضافت التحريات أن الخلافات تجددت قبل ثلاثة أيام، حيث قام المجني عليه الثاني بالاعتداء على ابن خاله حمدي م. أ. ما أسفر عن إصابته بقطع في الأوتار وتم نقله إلى مستشفى جامعة الفيوم.

وفي مساء يوم الخميس، تجددت الخلافات حين قام المتهمان بالتربص بالمجني عليهما وأطلقا عليهما عدة طلقات نارية من أسلحة خرطوش، مما أسفر عن إصابتهما بإصابات خطيرة توفيا على إثرها داخل مستشفى إطسا المركزي.

وقد تم إخطار نيابة إطسا التي تولت التحقيق في الواقعة.