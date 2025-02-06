الدقهلية تحتفل بعيدها القومي بتخفيضات تصل إلى 35% على السلع الأساسية (صور)

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الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، خاصة اللحوم البلدية والبيض، في منافذ البيع التابعة للمحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، احتفاءً بالعيد القومي للمحافظة الذي يحل في الثامن من فبراير الجاري.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، بما في ذلك اللحوم والبيض والأسماك والخضروات والفاكهة، للمواطنين في جميع أنحاء محافظة الدقهلية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف المحافظ أن الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة تشهد تكثيفًا للجهود في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع توفير السلع والمنتجات الغذائية.

وأوضح أنه سيتم عرض وبيع هذه السلع في المنافذ والمعارض الدائمة، بالإضافة إلى معارض "أهلًا رمضان" المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأكد أن الأسعار ستكون تنافسية، مع تخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 35% مقارنة بأسعار السوق. كما أكد على العمل المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات على مستوى المحافظة.

وكشف مرزوق عن برنامج حافل بالفعاليات والمشروعات الخدمية والتنموية التي سيتم افتتاحها خلال احتفالات العيد القومي.

وتشمل هذه المشروعات قطاعات حيوية مثل الصحة والتموين والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والبريد والطرق والكباري، وغيرها.

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين في جميع المراكز والمدن والأحياء والقرى التابعة للمحافظة.

من جانبه، قدم المهندس محمد علي، مدير مديرية الزراعة بالدقهلية، تفاصيل حول الأسعار المخفضة للسلع الأساسية. وأشار إلى أن منافذ وسيارات مديرية الزراعة ستقوم بتوفير اللحوم البلدية بسعر 285 جنيه للكيلو، وطبق البيض بسعر 145 جنيه.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بيع أنواع مختلفة من الأجبان بتخفيضات تتجاوز 25% عن أسعار السوق، فضلًا عن توفير أنواع مختلفة من الزيوت بأسعار مخفضة.

وأكد المهندس علي على التزام المديرية بجودة وسلامة جميع السلع المعروضة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.