طلق ناري بالرأس.. جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة سائق توكتوك في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت

كشفت تحريات أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية، عن إصابة السائق الذي عثر على جثمانه ملقى بالطريق، بطلق ناري بالرأس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي تحت تصرف الجهات المعنية، فيما تكثف القوات جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد عثور الأهالي بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق على جثة شاب، وأبلغ الأهالي مركزي شرطة منيا القمح والزقازيق بالعثور على الجثمان فور العثور عليه.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى علاء حلمي، في العشرينات من عمره، سائق توكتوك، مقيم بقرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح، وبه إصابة عيار ناري بالرأس.

تحرر المحضر اللازم، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي انتدبت فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة.