محافظ الإسكندرية يتفقد أسواق باكوس والمعهد الديني لمتابعة أسعار السلع وتوافرها - صور

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تفقد الفريق أحمد خالد، حافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أسواق باكوس والمعهد الديني بنطاق حي شرق وحي المنتزه ثان، لمتابعة أسعار بيع السلع وتوافرها بجودة مناسبة داخل الأسواق الشعبية.

وخلال جولته بسوق باكوس، كلف محافظ الإسكندرية بتحرير محاضر فورية لبعض المحال داخل السوق، لعدم إعلانها عن أسعار السلع للمواطنين، كما وجه رئيس حي شرق بضرورة الرقابة على الأسواق للتأكد من الإعلان بشكل واضح عن أسعار السلع وعدم استغلال المواطنين والمغالاة في الأسعار.

ووجه محافظ الإسكندرية خلال تفقده سوق المعهد الديني، رئيس حي المنتزه ثان بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل عاجل، كما أكد على ضرورة شن حملات دورية لإزالة إشغالات الطرق وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام.

واستمع المحافظ لشكاوى ومطالب عدد من المواطنين عن الأسعار وجودة السلع وتوافر المنتجات، موجهًا الجهات التنفيذية المعنية بتحرير محاضر فورية للمحال الغير معلنة عن أسعار بيع السلع.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.