كانوا 3 .. حقيقة العثور على تمساح في مياه "أبو الأخضر" بالشرقية

الشرقية: ياسمين عزت

أثار خبر العثور على تمساح بمياه بحر أبو الأخضر بنطاق مركز منيا القمح في محافظة الشرقية، الدهشة بين المواطنين، خاصة أنه من غير المعهود وجود تماسيح في مياه فرع النيل بالمحافظة أو المجاري المائية بها.

"مصراوي" التقى عددا من صيادي قرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية والتي عُثر على التمساح في مياه فرع النيل المار بها، وأكدوا مشاهدتهم 3 تماسيح بأحجام متفاوتة في مياه النيل المارة من القرية، مشيرين إلى أنهم حاولوا الإمساك بالـ3 تماسيح إلا أنهم استطاعوا الإمساك بتمساح واحد، والتقط الأهالي وقتئذ صورا وفيديوهات للتماسيح في المياه وقت مشاهدتها.

وأوضح أحد الصيادين أنه وآخرين لاحظوا حركة سريعة للأسماك في المياه أثناء عمليات الصيد، وهو أمر غير معتاد للسمك في الشتاء، حسبما أفاد الصيادون: "السمك قليل الحركة في الشتاء ولا يعوم وحركته بطيئة".

وتابع أنهم كانوا يتعجبون من أمر حركة الأسماك في المياه، لكنهم اكتشفوا حقيقة الأمر بعد مشاهدة التماسيح التي تسببت في تحرك السمك ربما خوفًا من افتراسهم.

وناشد الصيادون وأهالي قرية ميت بشار، بتمشيط المياه وعمل السدة الشتوية للتمكن من اصطياد التماسيح لتفادي المخاطر التي من المحتمل مواجهتها من قبل التماسيح في المياه خاصة أنها تمر وسط الكتلة السكنية وبالقرب من الأراضي الزراعية بقرى الشرقية.

وكان قد تم تداول الخبر على نطاق واسع بين أهالي محافظة الشرقية عبر صفحات فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تناول المواقع الإخبارية الخبر، وكان الصياد قد أعلن عن إبلاغه نقطة الشرطة بالأمر، مؤكدا على اتخاذ قرار بشأن إيداعه حديقة حيوان الزقازيق وجار تنفيذه بعد تسليمه.

من جانبه نفى مصدر أمني بشأن ما تردد حول إبلاغ الصيادين عن الواقعة ولم يتحرر محضر قانوني بالواقعة، مشيرا إلى أنه ربما قد تم العثور على سقناقور صغير وما زال في قبضة الصيادين أو لم يتم العثور عليه من الأساس.

كما أكد الدكتور السيد حافظ، مدير حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، لـ"مصراوي" أنه لم يتسلم تماسيح من خلال الصيادين، مشيرًا إلى أن الحديقة هي المحطة النهائية في حال العثور على كائن مثل التمساح وهو المأمن له وكذلك المواطنين، مشيرًا إلى العثور على تمساح العام الماضي في مياه ترعة الإسماعيلية بمركز بلبيس، مؤكدًا على تشكيل لجنة لاصطياده إلا أنه لم يتم التنفيذ وقتئذ.

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