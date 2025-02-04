مغامرة في بحر أبو الأخضر.. تمساح نيلي داخل شبكة صياد بالشرقية

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الشرقية ياسمين عزت

عثر صياد يدعى عزت محمد بمحافظة الشرقية، على تمساح نيلي يبلغ طوله 60 سنتيمترًا في مياه ترعة مارة بإحدى قرى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.



وأوضح عبد الفتاح عبد النبي شيخ الصيادين بالشرقية، أن الصياد خلال ممارسة عمله في الصيد في بحر أبو الأخضر المار بقرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح، عثر على تمساح نيلي يبلغ طوله أكثر من نصف متر.

تحرك الصياد فورا واصطاد التمساح في شباكه، ثم توجه به لنقطة شرطة قرية ميت بشار وحرر محضرا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر من قبل الصياد وشيخ الصيادين وقررت الجهات المعنية إصدار قرار بإيداع التمساح في حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق.

من جانبهم عبر رواد فيس بوك من أهاي محافظة الشرقية عن دهشتهم وتعجبهم من أمر العثور على التمساح خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تمساح في مياه الشرقية وغير مألوف وجودها.

فيما ناشد البعض بعد تداول الخبر عبر فيس بوك أنه من الضروري تمشيط المجاري المائية للاطمئمان والتأكد من عدم وجود تماسيح أخرى وتوعية المواطنين بوجودها تفاديا لأي مخاطر.