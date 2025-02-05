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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.3%

04:58 م الأربعاء 05 فبراير 2025

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعتمد المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة 81.3%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 86.8% بحضور مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات (122926) طالبا وطالبة و3330 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية و8 طلاب مكفوفين و41 لطلاب الصم وضعاف السمع، والحاضر منهم 119712 طالبا وطالبة اعدادية عامة و2506 إعدادية مهنية.

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