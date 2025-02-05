ضربها بالخرطوم وكواها بالنار.. قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، تجديد حبس أحمد.ن.ر.ع، 45 عاما، مزارع، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتعذيب ابنته وضربها حتى الموت.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى إخطار لمركز شرطة إيتاي البارود، من المستشفى العام بوصول الطفلة جنا، 7 أعوام، مقيمة بقرية قادوس العوامر بنطاق ذات المركز جثة هامدة.

بتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليها، تبين وجود خدوش وسحجات في الوجه مع زرقة في الشفتين واتساع في حدقة العين وآثار حروق ولم يحدد سبب الوفاة.

أسفرت التحريات أن وراء الحادث والد المجنى عليها، ومقيم قرية قادوس العوامر بنطاق ذات المركز، والذى عذب المجنى عليها نكاية فى طليقته ولعدم رغبته فى رعايتها بعدما أحضرتها طليقته له لرعايتها.

ألقي القبض على المتهم، وبعرضه على جهات التحقيق أقر بالواقعة، والتي قررت في وقت سابق حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

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