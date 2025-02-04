قطعت جسد جارتها.. إحالة أوراق سفاحة الفيوم إلى المفتي

الفيوم - حسين فتحي:

قررت محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش وعضوية المستشارين مجدي هريدى وبيشوى النسر، بمساعدة أمانة سر محمود العمدة وسكرتارية التنفيذ صالح كيلاني، إحالة أوراق المتهمة في القضية المعروفة بـ"سفاحة الفيوم" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامها. وقد حُددت جلسة للنطق بالحكم يوم الرابع من مارس.

تعود وقائع القضية إلى اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي، حين تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبشواى بشأن العثور على أعضاء بشرية في حقل بنجع كفر كبود التابع للوحدة المحلية لقرية أبو كساه.

انتقل اللواء محمود مفتاح، مساعد مدير أمن الفيوم لقطاع غرب الفيوم، إلى موقع الحادث، وأشرف على نقل أشلاء السيدة عائشة محمد صاوى، ربة المنزل البالغة من العمر 65 عامًا والمقيمة بكفر عبود مركز أبشواى، إلى مشرحة مستشفى أبشواى المركزي.

وبحسب التحريات، كشفت التحقيقات أن المتهمة وفاء أحمد صابر، 52 عامًا، والتي تقيم بجوار الضحية، اقتحمت منزل المجني عليها ليلًا وسحبتها إلى إحدى الحجرات، حيث قامت بطعنها بسكين، ثم استخدمت ساطورًا لقطع جسدها أرباعًا، وألقت الأشلاء في الحقول القريبة، على أمل أن تتعرض لاحقًا لأكلها الحيوانات الضالة، وذلك بغرض سرقة قرطها الذهبي في ظل ضائقة مالية كانت تعاني منها نتيجة تراكم ديون بلغت 40 ألف جنيه.

وقد أفادت التحريات أيضًا بأن المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنها قامت بتقطيع جثة الضحية وتنظيف مكان الدم داخل مطبخ منزلها، واستخدمت أكياسًا بلاستيكية لتغليف الأشلاء قبل نقلها إلى الحقول، كما أرشدت السلطات إلى مكان بيع القطعة الذهبية المسروقة.

وفي جلسة سابقة، نفت المتهمة ارتكابها الجريمة وأشارت إلى تورط شخصين آخرين، مدعيةً أنها كانت نائمة عند وقوع الواقعة، وقد اعترفت جزئيًا بالجريمة لتفادي إيذاء أبنائها.

كما قررت المحكمة إحالتها إلى مستشفى الأمراض النفسية لبحث حالتها ومدى مسؤوليتها عن تصرفاتها وقت وقوع الجريمة، إلا أن تقرير المستشفى أكد عدم معاناتها من اضطرابات نفسية أو عقلية.