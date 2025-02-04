فنانيس يتربع على عرش زينة رمضان وينافس بوجي وعمو فؤاد.. هلت بشاير شهر رمضان في الزقازيق (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

بدأت شوارع الزقازيق ومدن محافظة الشرقية تتزين استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بعرض الزينة، فالتجار والباعة يفترشون الشوارع بالعرائس والفوانيس والزينة المتنوعة لبيعها، بينما يقبل المواطنون على شرائها لتزيين المنازل أو المحلات والمطاعم، ويبقى فنانيس وبسنت مسيطران على بوجي وطمطم الجديد ويتربعان على عرش زينة رمضان في العام الجديد 2025.

التقى مصراوي بالمواطن "طارق فخري" ويعمل تاجر جملة لبيع زينة رمضان وصناعة الخيزران وتجهيز بعض أدوات الزينة، مشيرا إلى أنه يبدأ عرض زينة رمضان المتنوعة في المحل بكثرة في الموسم السنوي والذي ينطلق من شهر رجب الهجري وينتهي في منتصف شهر رمضان أي بمعدل شهرين ونصف الشهر عمل متواصل في بيع بضاعتهم. إلا أنهم يستعدون لتجهيز البضائع قبل شهر رمضان بنحو 6 أشهر.

تابع طارق فخري حديثه موضحا أن الزينة التي يعرضها متنوعة في المحل وتشمل أقمشة تباع بالمتر تعرف بأقمشة الخيامية الخاصة بشهر رمضان منها الأزرق، الأحمر والأصفر، لافتا إلى شرائها من قبل الأهالي وأصحاب المحلات التجارية والمطاعم، إذ تؤخذ لتفصيلها مفارش سفرة أو مفارش سرير كما وتصنع منها أكياس المخدات وتلصق على الجدران، وتباع بالمتر ويبدأ سعره من 7 جنيهات وحتى 40 جنيها.

وأضاف أنه يباع أيضا الفوانيس الخيامية المصنعة من الأخشاب وأقمشة الخيامية تتنوع مقاساتها وأحجامها ويصل أطوالها إلى 3 أمتار، يعلقها الأهالي بالمنازل والشوارع بينما يعلقها المحلات والمطاعم لبث البهجة في نفوس زوارهم في الفطور والسحور، كما وتوضع في أمام المحلات التجارية لإضفاء مظاهر شهر رمضان.

وأوضح أن الفانوس هو الأكثر تداولا بكل خاماته سواء اكليرك وهو الأغلى سعرا بين الفوانيس، المعدن والخشب والبلاستيك والقماش ويبدأ سعره من 2 جنيها حتى المئات حسب خامته. ويشتري الكثيرون دستة فانوس رمضان الصغير "ميداليات" لتوزيعها هدايا على الأطفال والكبار، لكن يبقى الفانوس العثماني له مذاقه الخاص والفرحة الخاصة به ويبدأ سعره 10 جنيهات.

وأضاف فخري: بدأ إقبال المواطنين على شراء الزينة، لافتا إلى أن العرائس القطن متوفرة وتجد إقبالا كبيرا من الزبائن سواء شخصيات التراث القديمة مثل عروسة فطوطة أو بوجي وطمطم وطماطم وعمو فؤاد وبسنت ودياسطي وفنانيس، مختتما: يبقى فنانيس وبسنت هم العرائس الأكثر طلبا وأكثر مبيعا بين عرائس رمضان خاصة أن الأجيال الجديدة لا تعرف بوجي ملك زينة رمضان لجيل الثمانينات لذا يتربع فنانيس على عرش الزينة في الأعوام الأخيرة.