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"مش أول مرة".. مدير حديقة حيوان الشرقية السابق يعلق على واقعة تمساح أبو الأخضر

04:07 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    التمساح المعثور علية
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    الصياد-اثناء-تسلم-التسماح
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الشرقية - ياسمين عزت

علق أيمن لطفي مدير حديقة الحيوان السابق بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، على واقعة عثور أحد الصيادين على تمساح نيلي يتخطى طوله نصف متر في مياه أبو الأخضر المارة من قرية ميت بشار.

وأضاف لطفي لمصراوي: "لم تكن المرة الأولى التي يعثر فيها على تمساحين بمياه الشرقية، وتم الإبلاغ من قبل أهالي مركز بلبيس وقتئذ عن عثورهم على تمساح بمياه ترعة الإسماعيلية".

وأشار لطفي إلى أنه بعد إبلاغ الأهالي مشاهدة تمساحين في مياه ترعة الإسماعيلية المارة من إحدى قرى محافظة الشرقية، تقرر وقتئذ تشكيل لجنة لاصطياد التمساحين وايداعهم في حديقة الحيوان، مؤكدا على أنه لم يتم الإمساك بهم ولم يتم العثور عليهم.

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تمساح أبو الأخضر حديقة حيوان الشرقية الزقازيق قرية ميت بشار
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