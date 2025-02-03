محافظ سوهاج يطلق موسم عصير القصب بمصنع سكر جرجا (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أطلق اللواء د. عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، شارة بدء موسم عصير القصب لعام 2025 بمصنع سكر جرجا، حيث تفقد مراحل الإنتاج وسير العمل بالمصنع، بحضور نائبه الدكتور محمد عبدالهادي.

واطلع المحافظ على عمليات الإنتاج بدءًا من التفريغ الميكانيكي والعصر، مرورًا بالتسخين والمعالجة، وصولًا إلى التعبئة، مشددًا على أهمية محصول القصب باعتباره موردًا استراتيجيًا يدخل في صناعات متعددة، من بينها السكر والعسل الأسود والأعلاف والأسمدة والورق.

وأشار سراج إلى أن محصول القصب يعد أساسًا لصناعات مهمة مثل السكر المبلور، والمولاس، والكحول، والخل، وحمض الخليك، وخميرة الأعلاف، مؤكدًا دعم الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز فرص العمل في هذا القطاع.

يُذكر أن مصنع سكر جرجا، الذي أُنشئ عام 1984، يضم 950 عاملًا، إلى جانب مدينة سكنية للعاملين تشمل مسجدًا وحضانة ومعهدًا لتكنولوجيا السكر، ويستقبل المصنع يوميًا نحو 6400 طن قصب، مع توقعات بإنتاج 41 ألفًا و200 طن من السكر هذا الموسم.