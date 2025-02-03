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السجن 5 سنوات لمُدان بحيازة بندقية آلية و15 طلقة

06:17 م الإثنين 03 فبراير 2025

تعبيرية

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي، بالإضافة إلى سكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير، المتهم مهدي.ح.م البالغ من العمر 39 عامًا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة حيازة بندقية آلية و15 طلقة نارية في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

تعود أحداث القضية إلى 12 يونيو 2023، حينما وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة مخالفة الأحكام القانونية بشأن حيازة السلاح والذخيرة.

تمت إحالة القضية، المقيدة برقم 2056 لسنة 2023 في قنا، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم بالسجن خمس سنوات.

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