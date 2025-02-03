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بورسعيد تتسلم أحدث مكتبة متنقلة بتكلفة 4.5 مليون جنيه

01:34 م الإثنين 03 فبراير 2025

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن ممدوح التابعي، مدير عام مكتبة مصر العامة في بورسعيد، اليوم الاثنين، عن موافقة السفير رضا الطايفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير صندوق مكتبات مصر العامة، عن تزويد فرع بورسعيد بأحدث مكتبة متنقلة تبلغ تكلفتها 4.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أن ذلك جاء خلال لقائه به لعرض تقرير الأنشطة ومناقشة احتياجات محافظة بورسعيد من الخدمات الثقافية المقدمة من قبل فرع منظومة مكتبات مصر ببورسعيد.

وأكد على أن المكتبة المتنقلة الجديدة ستقدم خدماتها لقرى الجنوب والغرب والحدائق العامة ببورسعيد، سعيا للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية ورفع الوعي الثقافي للمواطن في كل مكان، موجها الشكر له وكذلك إلى دكتورة رانيا شرعان، أمين صندوق مكتبات مصر العامة، ودكتور أحمد أمان، المنسق العام للمكتبات الإقليمية ولجميع العاملين بصندوق مكتبات مصر العامة الإقليمية على تعاونهم في سبيل تقدم خدمات تساهم في رفع الوعي الثقافي.

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بورسعيد مكتبة مصر العامة رضا الطايفي
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