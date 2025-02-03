السجن المشدد 10 سنوات لمحامٍ بتهمة تزوير توكيلات في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على محامٍ، بعد إدانته بتزوير توكيلات لموكلين والحصول على أحكام قضائية بالحبس في قضايا إيصالات أمانة بهدف الابتزاز.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 8272 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى بلاغ تقدم به "عبد القادر. م. م" لرئيس نيابة قسم ثان أسيوط، حيث فوجئ برفع جنحة إيصال أمانة ضده من "أسامة. ن. ع" بقيمة 700 ألف جنيه، وصدر فيها حكم بالسجن 3 سنوات. حضر عن المدعى عليه "خالد. ف. س" بتوكيل مزور، حيث تبين أن التوكيل يخص المحامي "علي. م"، الذي نفى إعطاء "خالد. ف" أي توكيل.

كما تقدم المحاميان "محمد. أ" و"علي. م" بشكوى إلى المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، اتهما فيها "خالد. ف" بانتحال صفتهما أمام محكمة بندر أول أسيوط في قضايا جنح، حيث حضر بتوكيلات مزورة.

أكدت تحريات المقدم محمد سيف أبوبكر، وكيل فرع شمال الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، صحة الواقعة، وأن المتهم "خالد. ف" اشترك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية واستخدامها في قضايا جنح بهدف الابتزاز والحصول على مبالغ مالية.