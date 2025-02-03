اعتماد نتيجة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعتمد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، نتيجة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في نسختها الثامنة، والتي تحمل اسم القاريء الشيخ محمد صديق المنشاوي.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لرئيس لجنة التحكيم الدكتور عبد الكريم صالح، ونائبه الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والمدير التنفيذي والمنسق العام للمسابقة، الإعلامي عادل المصيلحي، واللواء أسامة زعفان، مستشار المحافظ.

ومن جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بالمجهودات المبذولة خلال الإعداد والتنفيذ للمسابقة والتي انتهت منافساتها أمس بالمسجد العباسي، حيث تنافس 45 متسابقا من 33 دولة في ثلاثة أفرع، هذا وستعلن النتائج النهائية خلال حفل ختام المسابقة المقرر له في الخامسة مساء اليوم بالمركز الثقافي والمذاع على شاشات التليفزيون المصري على الهواء مباشرة.