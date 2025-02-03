بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أسيوط العام

أسيوط ـ محمود عجمي:

تابع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" بحي غرب، للاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاءت هذه الزيارة ضمن جولاته الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية، بهدف التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة الانضباط وتواجد القوى البشرية بكافة التخصصات.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، والدكتور أمجد يونس، مدير المستشفى، والدكتور ماهر صفوت، وكيل المستشفى، ممدوح جبر، رئيس حي غرب، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الكلى الصناعي والاستقبال العام، حيث تابع الحالات المترددة التي بلغت 80 حالة. كما تفقد وحدة العناية المركزة التي تضم 7 حالات، وقسم الباطنة والحروق وقسم الأطفال والصيدلية، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد قسم المبتسرين الذي يحتوي على 19 حضانة للأطفال، واطمأن على الحالة الصحية للأطفال. كما تفقد قسم قسطرة القلب الذي يضم 5 حالات، حيث تم إجراء القسطرة الاستكشافية دون وجود حالات خطيرة، وتأكد من توافر مستلزمات القسطرة بكميات كافية.

خلال جولته، التقى المحافظ بالأطباء وحثهم على حسن استقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم. وأكد على استمرار المحافظة في توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالمنظومة الصحية، وأن الحكومة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي.