تشييع جنازة آية عادل في الإسكندرية بعد وصولها من الأردن - فيديو وصور

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير- مصراوي:

شيعت مساء اليوم الجمعة، جنازة آية عادل ضحية حادث السقوط من شرفة منزلها فى الأردن، ليتم دفنها في مدينة الإسكندرية تنفيذا لوصيتها.

خرج الجثمان من مسجد العمري بمنطقة كرموز مساء اليوم بعد أداء صلاة الجنازة لتواري الثرى في مقابر العمود القريبة من المسجد غرب الإسكندرية.

وكان وصل جثمان المصرية آية عادل إلى مطار القاهرة، ظهر اليوم حيث كان في استقبال الجثمان أسرة الضحية لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى نقل الجثمان إلى مدينة الإسكندرية ودفنها في مقابر العمود بالإسكندرية عقب صلاة الجنازة عليها.

أثارت وفاة آية عادل، حالة من الجدل بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق السابع بالعاصمة عمّان بالأردن، وسط تضارب الروايات بين أسرتها وزوجها حول ملابسات الحادثة.

واتهمت أسرة آية زوجها بالتسبب في وفاتها؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية حول ملابسات الواقعة.

وطالبت أسرة آية خلال تشييع الجنازة بمحاكمة الزوج المتهم في مصر بعد ترحيله من الأردن.