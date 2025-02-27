محافظ الأقصر يتفقد منزلًا متضررًا من كسر ماسورة صرف صحي

الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، منزلًا لأحد المواطنين بقرية الحبيل، جنوبي المحافظة، بعد تعرضه لأضرار نتيجة كسر ماسورة صرف صحي، مطمئنًا الأهالي بأن المبنى لم يتعرض للتصدع، ومؤكدًا التزام المحافظة بدعم المتضررين.

وتابع المحافظ أعمال إصلاح الكسر في خط الصرف الصحي بنجع الحمزية بقرية الحبيل بمدينة البياضية، موجهًا بسرعة تكثيف الجهود لإنهاء الإصلاحات وضمان عودة ضخ المياه في أقرب وقت.

وتتواصل أعمال الإصلاح على مدار الساعة بمشاركة جميع الجهات المعنية، تحت إشراف الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء د. هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد، واللواء د. علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وقوات الحماية المدنية.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن مدينة الأقصر والمناطق التابعة لها بدءًا من الثالثة عصرًا، لحين الانتهاء من إصلاح الخط الرئيسي بقطر 1000 مم، الذي تعرض لكسر مفاجئ، مؤكدةً بذل أقصى الجهود لإنهاء الإصلاحات في أسرع وقت.