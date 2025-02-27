"بعد صاروخ مدرسة البنات".. محافظ الغربية يحذر: لا تهاون مع مروجي الألعاب النارية

الغربية - مروة شاهين:

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على تشديد الرقابة على محال بيع ألعاب الأطفال، لمنع تداول الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أشكالها، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين، خاصة الأطفال والشباب.

ووجّه المحافظ الأجهزة المعنية بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمحلات، لضبط أي مخالفات تتعلق ببيع الصواريخ والمفرقعات ومسدسات الخرز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على الأمن العام وسلامة المواطنين.

كما أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات لمتابعة أماكن تداول هذه المنتجات، ومنع دخولها للأسواق، لما تمثله من خطر حقيقي قد يؤدي إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة، داعيًا الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالإبلاغ عن أي محال أو أماكن تقوم ببيع هذه الألعاب، حرصًا على سلامة أبنائهم والمجتمع.

وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة مستمرة في جهودها لمنع انتشار الألعاب النارية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام، وحماية الأطفال من مخاطر هذه المواد الخطرة، مؤكدًا أن أي مخالف لن يفلت من المساءلة القانونية.

تأتي تصريحات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على محال بيع ألعاب الأطفال، في أعقاب حادث مؤسف شهدته مدرسة عمر الفاروق التجارية بقرية بشبيش، حيث أقدم شاب على إلقاء صاروخ رمضان داخل أسوار المدرسة، مما أدى إلى إصابة 4 طالبات وحالات إغماء. هذا الحادث المروع، الذي أثار حالة من الفزع والتدافع بين الطالبات.

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