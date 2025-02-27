فزع وإصابات في مدرسة بالغربية.. شاب يلقي صاروخ رمضان على الطالبات

الغربية- مروة شاهين:

أصيبت 4 طالبات بجروح وحالات إغماء إثر إلقاء شاب صاروخ رمضان داخل محيط المدرسة عمر الفاروق التجارية بقرية بشبيش بدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ما أدى إلى حالة من الفزع والتدافع بين الطالبات.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغا يفيد بإلقاء شاب صاروخ رمضان داخل أسوار مدرسة عمر الفاروق التجارية بقرية بشبيش بدائرة مركز المحلة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز المحلة، وتبين إصابة 4 طالبات بجروح وحالات إغماء إثر قيام شاب بإلقاء صاروخ رمضان داخل المدرسة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز المحلة من ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه وجرى اقتياده إلى ديوان المركز، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.