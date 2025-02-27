بالصور- مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان وتنسيقية شباب الأحزاب لتطوير الخدمات

أسوان – إيهاب عمران:

وقع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مذكرة التفاهم بين المحافظة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والتى مثلها فى التوقيع الدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس الأمناء ومقرر اللجنة التنسيقية، بهدف إشراك الشباب فى العمل العام والتنموى والمجتمعى وتحسين مستوى الخدمات المحلية ودعم التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أهمية توقيع هذه المذكرة، والتى ترتكز على دعم المشروعات التنموية التى تخدم المحافظة مثل تحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الصحية والتطوير التعليمى ، مع الترويج الإعلامى لهذه المشروعات بما يعزز الوعي المجتمعي بمشروعات التنمية المحلية، لافتاً إلى أنه يتكامل مع ذلك تشجيع العمل التطوعى من خلال دعم وتشجيع الشباب، وتنظيم ندوات وورش عمل لبناء القدرات وتدريبهم على المهارات المختلفة، علاوة على توفير أنشطة مشتركة تتناول قضايا تمكين الشباب والمساواة بين الجنسين ، والوصول للتنمية المستدامة بما يصب فى تحقيق الصالح العام.