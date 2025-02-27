لليوم الثاني.. محافظ الأقصر يتابع إصلاح كسر خط الصرف ويطمئن الأهالي بشأن عودة المياه

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الأقصر - محمد محروس:



تابع المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الخميس، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط الصرف الصحي بنجع الحمزية بقرية الحبيل، التابعة لمدينة البياضية.

وتوجه المحافظ إلى موقع الكسر لمتابعة مستجدات الموقف ميدانيًا، مطمئنًا الأهالي بعودة ضخ المياه إلى المنازل في أسرع وقت عقب الانتهاء من الإصلاحات.

وتجرى أعمال الإصلاح على قدم وساق منذ ظهر أمس الأربعاء، حيث تعمل الجهات المعنية على سرعة إنهاء الأزمة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، واللواء أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب قيادات شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية، وعمال ومهندسي الشركة ومجلس مدينة البياضية.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر قد أعلنت عن حدوث كسر مفاجئ في الخط ظهر أمس، وقدمت اعتذارها للمواطنين عن العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وأهابت الشركة بالمواطنين، والمستشفيات، وأصحاب المخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 أو عبر الأرقام 0952282406 - 01147999752 في حال وجود أي طارئ.

وفي سياق متصل، نسّقت مديرية التموين بالأقصر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة الأقصر لضمان استمرار عمل المخابز البلدية دون معوقات، مع تكثيف الرقابة لضمان توافر المياه الصالحة للشرب بها.