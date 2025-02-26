جثة ومصاب.. جنازة تتحول لمشاجرة في مقابر الكدوة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة، وأصيب شاب آخر، على يد أبناء عمومتهما، اليوم الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة أثناء مشاركتهم فى جنازة أحد أقاربهم بمقابر الكدوة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار بنشوب مشاجرة بمقابر الكدوة بين أبناء عمومة بدائرة قسم كفر الدوار ووجود متوفى.

انتقل فريق أمني إلى موقع الحادث وتبين مصرع علي يوسف خليل، 45 عامًا كهربائي سيارات، وإصابة أحمد حلمي خليل، 24 عامًا سائق، وكشفت التحريات الأولية سابقة وجود خلافات بين المجني عليهما وأبناء عمومتهما بسبب الميراث.

تم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وتمكن ضباط مباحث قسم كفر الدوار من القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.