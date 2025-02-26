إعلان

جثة ومصاب.. جنازة تتحول لمشاجرة في مقابر الكدوة بالبحيرة

06:50 م الأربعاء 26 فبراير 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة، وأصيب شاب آخر، على يد أبناء عمومتهما، اليوم الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة أثناء مشاركتهم فى جنازة أحد أقاربهم بمقابر الكدوة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار بنشوب مشاجرة بمقابر الكدوة بين أبناء عمومة بدائرة قسم كفر الدوار ووجود متوفى.

انتقل فريق أمني إلى موقع الحادث وتبين مصرع علي يوسف خليل، 45 عامًا كهربائي سيارات، وإصابة أحمد حلمي خليل، 24 عامًا سائق، وكشفت التحريات الأولية سابقة وجود خلافات بين المجني عليهما وأبناء عمومتهما بسبب الميراث.

تم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وتمكن ضباط مباحث قسم كفر الدوار من القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة المقابر جنازة البحيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مدبولي: زيادة المعاشات والمرتبات بدءًا من يوليو القادم
مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)